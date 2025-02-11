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Mardin'de 25 Ton Sahte Toz Deterjan Ele Geçirildi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir tırda 25 ton 500 gram sahte toz deterjan bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde jandarma ekiplerince bir tırda yapılan aramada 25 ton 500 gram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 25 ton 500 gram sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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