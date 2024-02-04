Mardin'de 25 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı

Mardin'de polisin çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik 30 ekip ve 83 personel ile düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda aralarında 20 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün de bulunduğu 25 kişinin yakalandığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi. - MARDİN