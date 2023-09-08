Mardin'de 22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Mardin'de dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.
MARDİN'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü, düzenlenen operasyon ile yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa