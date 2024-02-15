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Mardin'de 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Mardin'de hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çeşitli suçlardan aranıyordu ve operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Mardin'de hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı ve bir süre sonra Mardin'e geri döndüğü tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda "silahlı yağma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, hakaret, tehdit ile mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Mardin Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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