Mardin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 56 bin 500 lira adli para cezası bulunan firari yakalandı.

Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 56 bin 500 lira adli para cezası bulunan firari yakalandı. Firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN