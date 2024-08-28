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Mardin'de 2 firari hükümlü yakalandı

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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Son bir haftada 29 kişi gözaltına alındı ve 10'u tutuklandı.

Mardin'de haklarında 33 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede son bir haftada 29 şahsın gözaltına alındığı ve 10'unun tutuklandığı bildirildi. Kasten öldürme suçundan 33 yıl 10 ay 22 gün ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firarilerin de aralarında yer aldığı 10 kişi, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa mardin Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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