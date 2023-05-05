Mardin'de 17 katlı binaya çıkan genci polis ikna etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde 17 katlı binaya intihar için çıkan 23 yaşındaki genç, polisin yoğun çabasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, Artuklu ilçesi Nirvana Evleri 4'üncü etap kısmında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki S.Ö. intihar etmek için 17 katlı binanın çatısına çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önemlerini aldıktan sonra, gencin intihardan vazgeçmesi için yoğun çaba verdi. Polisin ikna etmesiyle intihardan vazgeçen S.Ö. gözetim altına alınarak karakola götürüldü. - MARDİN