Mardin'de 16 Firari Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 firari yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 13 yıl, 7 ay, 28 gün ve kasten öldürme suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN