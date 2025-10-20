Mardin'de 15 Milyon Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 602 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olduğu belirlenen 602 akıllı cep telefonu buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu öğrenildi. - MARDİN