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Mardin'de 15 Firari Hapis Cezalı Yakalandı

Mardin'de 15 Firari Hapis Cezalı Yakalandı
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Mardin'de gerçekleştirilen emniyet çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 firari kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalama operasyonunda toplam 70 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 15 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 70 şüpheli yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında "gece vakti kişinin kendisinin tanınacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde, eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 17 yıl 11 ay ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası alan 2 kişinin de bulunduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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