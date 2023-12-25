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Mardin'de 14 şüpheli tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, son bir haftada aralarında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunanların da olduğu 63 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Mardin Tutuklama Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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