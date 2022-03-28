Mardin'de 12 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde 2010 yılında çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışmada 12 yıl önce çalınan motosikleti Kayacık Mahallesi'nde buldu. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet, jandarma ekiplerince sahibi M.A'ya teslim etti.

Motosikletinin bulunmasından mutluluk duyan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa