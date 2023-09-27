Mardin'de 12 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi ve 1 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, esrarın yanı sıra kenevir tohumu, kenevir bitkisi, mermi ve kalaşnikof şarjörü de bulundu.