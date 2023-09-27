Mardin'de 12 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı
Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi ve 1 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, esrarın yanı sıra kenevir tohumu, kenevir bitkisi, mermi ve kalaşnikof şarjörü de bulundu.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu şüpheli C.T'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 12 kilo 800 gram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir bitkisi, 33 mermi, kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa