Mardin'de 12 Firari Suçlu Tutuklandı
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 12 firari suçlu tutuklandı. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından hapis cezası alanlar da bulunuyor.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 12 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şahıslar arasında; "dolandırıcılık" suçundan "22 yıl 1 ay 7 gün" ve uyuşturucu madde kullanma suçundan suçundan "9 yıl 9 ay 10 gün" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor. - MARDİN