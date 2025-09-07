Haberler

Mardin'de 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yaşındaki E.T., 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu, 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki E.T., 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

