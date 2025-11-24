Mardin'de 11. kattan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 11'inci katından düşen 15 yaşındaki M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN