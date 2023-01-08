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Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri bir araçta yaptığı arama sonucunda 105 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 5 şahıs tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mardin 3. Sayfa Haberler

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