Mardin'de 105 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin'de bir araçta yapılan aramada 105 kilogram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri bir araçta yaptığı arama sonucunda 105 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 5 şahıs tutuklandı. - MARDİN