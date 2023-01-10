Mardin'de 100 bin liralık çalıntı motosikleti jandarma buldu 3. Sayfa Haberleri Mardin'de 100 bin liralık çalıntı motosikleti jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti. Mardin'de 100 bin liralık çalıntı motosikleti jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti. Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nden çalınan 100 bin liralık motosikletin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayı şüphelisinin yakalanması için Jandarma JASAT Dedektifleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olay şüphelisi Derik ilçesinde yakalandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken motosiklet sahibine teslim edildi. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Artuklu Mardin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mardin'de 100 bin liralık çalıntı motosikleti jandarma buldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.