Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD'den İran'da rejim değişikliği sorusuna çarpıcı yanıt
İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak itiraf
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"

Mardin'de 1 Günlük Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Mardin'de 1 Günlük Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de özofagus atrezisi teşhisi konulan 1 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığı, bebek için Mardin'e ambulans uçak göndermiştir.

Mardin'de 1 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören, özofagus atrezisi (bebeğin yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmemesi) teşhisi konulan 1 günlük bebek Çiğdem B.'nin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca, bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
img

Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yine uzun kuyruklar oluştu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 19 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.