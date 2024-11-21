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Mardin Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Mardin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Mardin Adliyesi önünden meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar M.A.(20), A.T.(42),B.A(45) ve M.S.A. (52), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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