Mardin 3. sayfa: Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı 3. Sayfa Haberleri Mardin gelişmesine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı. Kızıltepe ilçesinde bir süredir yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmaya başladı. Uyuşturucu nedeniyle vatandaşlar çocuklarını dışarıya göndermeye çekinirken, mahalleli gençler uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçti. Kızıltepe Atatürk Mahallesi sakinleri de uyuşturucu bataklığını kurutmak için savaş açanlardan. Mahallenin gençleri, bir araya gelerek caddelere "Gençlerimiz uyuşturucu yüzünden eriyip gidiyor. Analar ağlamasın, uyuşturucuya son" pankartı astı. Mahallenin gençleri ilerleyen süreçte uyuşturucu sorununun devam etmesi durumunda yeni çalışmalar yapacaklarını duyurdu - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mardin 3. sayfa: Mardin'de gençler uyuşturucuya savaş açtı - Haberler

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