Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler

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Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin 3. sayfa haberleri | Mardin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'de minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

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Mardin'de minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Ömerli- Mardin karayolu Kocasırt Mahallesi mevkiinde Ömerli ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan 47 DF 525 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulundukları yerde sıkışan baba ve oğlu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ömerli Mardin 3. Sayfa Haberler

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