Mardin 3. sayfa haberleri... Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi Mardin 3. sayfa haberi | Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen tır sürücüsü, motosikletli sürücüyü ezdi. Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerindeki Dörtyol kavşağında sabah saatlerinde bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep oldu. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır sürücüsü, bu sırada kendi yolunda devam eden motosikletli sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Kızıltepe İpekyolu Mardin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mardin 3. sayfa haberleri... Mardin'de kırmızı ışıkta geçen tır, motosiklet sürücüsünü ezdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.