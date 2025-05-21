Marangoz dükkanında çıkan yangın korkuttu

Marangoz dükkanında çıkan yangın korkuttu
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Marangoz dükkanında çıkan yangın korkuttu
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Marangoz dükkanında çıkan yangın korkuttu Gaziantep'te marangoz dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Marangoz dükkanında çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'te marangoz dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Belkıs Mahallesi'ndeki bir marangoz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marangoz dükkanının ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ve yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı marangoz dükkanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - 3.Sayfa
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