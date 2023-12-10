Üye Girişi
Haberler

Manyas'ta FETÖ üyesi 2 firari yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Manyas ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Hapis cezaları olduğu tespit edilen Serhat K. ile Sevinç K., polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen iki firarinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonla FETÖ/PDY üyesi iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Güvenlik Terör Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title