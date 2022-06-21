Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Manyas'ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nde buğday ekili arazilerde çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu.

Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesi'nde buğday ekili arazilerde çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu.

Buğday tarlalarının ortasından geçen özel bir elektrik dağıtım şirketine ait elektrik direğinden saçılan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak civarda bulunan 5 farklı kişiye ait buğday tarlalarını tutuşturdu. Kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan vatandaşlar yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Zaman kaybetmeden olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına 3 araçla müdahale ederek söndürdü. Manyas Orman İşletme Şefliğine ait arasözler de yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında 12 dekar buğday ekili tarlası yanan Engin Aytekin 5 kişiye ait toplam 200 dekar buğdayın kül olduğunu, yangın mağduru vatandaşlar yanan buğdaydan 750 bin, balya yapacakları samanlardan da 100 bin lira olmak üzere yaklaşık 850 bin lira zararlarının olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title