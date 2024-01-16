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MANULAŞ Görevlisi Unutulan Çantayı Sahibine Teslim Etti

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Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş.'nin Eski Garaj Otoparkı'nda görevli personeli, otoparkta kontrol amaçlı gerçekleştirdikleri devriye esnasında içerisinde yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve çok sayıda anahtar bulunan çantanın unutulduğunu fark ederek, emniyet görevlileriyle birlikte çantanın sahibine ulaşarak, teslim edilmesini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş.'nin Eski Garaj Otoparkı'nda görevli personeli, otoparkta kontrol amaçlı gerçekleştirdikleri devriye esnasında içerisinde yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve çok sayıda anahtar bulunan çantanın unutulduğunu fark ederek, emniyet görevlileriyle birlikte çantanın sahibine ulaşarak, teslim edilmesini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Eski Garaj Otoparkı'nda görevli personel Raşit Selimoğlu, kontrol amaçlı gerçekleştirdiği devriye esnasında otopark içinde çanta unutulduğunu fark etti. İçerisinde yüklü miktarda para ziynet eşyaları ve çok sayıda anahtar bulunan çantanın sahibinin bulunması için emniyet görevlilerine bilgi veren personel, polis eşliğinde çanta sahibine ulaşarak, teslim edilmesini sağladı. Çantasını görevlilerden teslim alan Manisalı esnaf, duyarlılığı nedeniyle MANULAŞ görevlisine ve emniyet yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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