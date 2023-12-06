Bursa'da mantar toplamak için evden ayrılan Zafer Aygün'den 2 gün haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları sonrası Aygün sağ olarak bulundu.

Mantar toplarken ormanda kaybolan adam 2 gün sonra bulundu

BURSA - Bursa'da mantar toplamak için evden ayrılan Zafer Aygün'den 2 gün haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları sonrası Aygün sağ olarak bulundu.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşti. 4 Aralık Pazartesi günü mantar toplamak için evden çıkan 62 yaşındaki Zafer Aygün'den uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine JAK timleri arama kurtarma faaliyetleri başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Aygün, 6 Aralık gece saat 1.30 sıralarında ormanlık alanda bulundu. Başında hafif kafa travması olan Aygün, yapılan ilk müdahalenin ardından ormanlık alandan çıkarıldı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.