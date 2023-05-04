Manken Gizem Akbaş'ı darp eden eski sevgili 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Gizem Akbaş'ı yumrukladığı iddia edilen eski sevgilisi Ayta "Kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Tehdit" suçundan da cezalandırılmaları istenen her iki sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gizem Akbaş katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadı.

Gizem Akbaş'ın avukatı Nuray Ünal, kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek "Eylemin önceki aşaması dikkate alınarak adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini, dosyaya ağır ceza mahkemesinin bakmasının gerektiğini düşünüyoruz. Karar verilecekse üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep ederiz" dedi. Avukat Gökhan Çantaoğlu da müvekkilinin saldırıya uğradığını, olayın kadın cinayetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, adli tıp raporunun yetersiz olduğunu belirtti. Gizem Akbaş da avukatlarının beyanlarına katıldığını ve şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatları ise tehdit suçunun oluşmadığını, kasten yaralama suçuna ilişkin haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve lehe indirimlerin uygulanmasını talep ettiler.

KARAR ÇIKTI

"7 AY CEZA ALDI 7 GÜN BİLE YATMAYACAK"

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.