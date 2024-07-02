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Manisalı markette bandrolsüz makaron operasyonu

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir markette 3 bin 260 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir markette 3 bin 260 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'ya (45) ait bir markette bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Şüphelinin işyerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 bin 260 bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, olayla ilgili M.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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