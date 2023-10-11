Manisada park halindeki motosiklet çalındı

Manisa'da bir binanın otoparkında park halinde bulunan motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA'da, park halindeki motosikletin güpegündüz çalındığı görüntüler, binanın otopark kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi. M.B.'ye ait 45 SB 9293 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. O anlar, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin sahibinin şikayeti üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.