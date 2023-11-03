Manisa'ya fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın (Cumartesi) için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın (Cumartesi) için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Manisa'nın orta ve batı kesimlerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı ve il merkezi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa