Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak çalışmaları gerçekleştirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Y.S. (19) ve E.S. (23) yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 64 blister halinde toplam 922 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili D.S. isimli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, Y.S. (19) ve E.S. (23) hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.S. (19), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.S. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA