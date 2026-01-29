Haberler

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 19 yaşındaki Y.S. tutuklanırken, 23 yaşındaki E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 922 adet sentetik ecza ve 45 bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak çalışmaları gerçekleştirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Y.S. (19) ve E.S. (23) yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 64 blister halinde toplam 922 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili D.S. isimli şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, Y.S. (19) ve E.S. (23) hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.S. (19), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.S. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını