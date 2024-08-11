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Manisa Salihli'deki Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan yapılan mücadele ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 20'inci saate girilen söndürme çalışmalarında havadan ve karadan mücadele devam ediyor.

Salihli'nin Çelikli Mahallesi mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlanmıştı. Gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopterinin gece boyunca söndürme çalışmalarına devam ettiği yangına kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor. Öte yandan 20 saattir süren yangını kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği, arazinin sarp ve engebeli olduğu bölgede arazözlerin ilerlemesi için iş makineleri yol açmaya çalışıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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