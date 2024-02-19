Manisa Salihli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan bıçaklı kavgada R.D. (56) ve K.Y. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan 1'ini özel bir hastaneye, diğerini ise Devlet Hastanesine kaldırdı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin E.D. (29) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaralı R.D. ile diğer şüpheliler E.D. (29) ve E.D. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA