Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa polisinden zehir tacirlerine darbe: 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 gram kokain ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, Gaziler Mahallesi'nde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şeffaf poşete vaziyette toplam 130 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler M.H.G. (31), D.E. (44) ve İ.K.Ç. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.G. ve D.E. tutuklanırken, İ.K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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