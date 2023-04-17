Manisa OSB'deki kağıt fabrikasında büyük yangın
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt-ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt-ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, öğle saatlerinde Manisa OSB içerisinde bulunan kağıt-ambalaj fabrikasının bahçe kısmında istiflenen atık kağıt balyalarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya giren ekipler yangına müdahale ediyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa