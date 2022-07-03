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Son dakika haber... Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması kamerada Patlayan doğal gaz borusu asfalt kazıma makinesini devirdi Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi.

Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması kamerada

Patlayan doğal gaz borusu asfalt kazıma makinesini devirdi

MANİSA - Manisa Organize Sanayi Bölgesinde devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğalgaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlama sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iki işçinin son anda kaçarak canlarını kurtardığı görüldü.

Olay, 2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi. O sırada bölgede çalışmakta olan iki işçi ise patlamayla birlikte son anda canlarını kurtardı. Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçışmaları yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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