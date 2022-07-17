Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. - Haberler

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