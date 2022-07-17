Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. - Haberler

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Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği araştırılıyor. - MANİSA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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