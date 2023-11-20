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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.