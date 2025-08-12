Manisa'nın Alaşehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de başlayan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla mücadele sabah saatlerine kadar devam ederken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca ekipler çalışmalarını karadan yürütürken güneşin doğmasıyla beraber ekiplere hava desteği sağlandı. Yoğun süren çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.