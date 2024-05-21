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Manisa merkezli 6 ilde DEAŞ'a operasyon

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri tarafından Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı DEAŞ terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden M.Y. (35), A.C.G. (31) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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