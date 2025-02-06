Manisa Kula'da Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kula ilçesinde bağlı Yurtbaşı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Hasan D. idaresindeki 42 AAC 463 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hasan D., otomobilde yolcu olarak bulunan Sevilay D. ile Fatma S. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA