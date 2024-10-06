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Manisa Kula'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manisa Kula'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir A. (24) idaresindeki 45 AIH 604 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 48 VU 148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet üzerinden savrulan sürücü, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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