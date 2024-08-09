Manisa Kula'da bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir binanın 2. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bey Mahallesi Çukurçeşme mevkii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin 2. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA