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Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı, Demirci ve Alaşehir'de sevimli dostların yardımına koştu.

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı, Demirci ve Alaşehir'de sevimli dostların yardımına koştu.

Saruhanlı ilçesinde otomobilinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile giren üç kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden çıkarttı.

Demirci ilçesinde Hacıhamza Mahallesi'nde yağmur giderine sıkışan yavru kedi yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaşehir ilçesinde ise bir fabrikanın kapısına kafası sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sevimli dostların yardımına koşan itfaiye ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı, Alaşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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