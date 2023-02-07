Manisa İtfaiyesi kurtarma çalışmalarına başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hızla afet bölgesine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmaniye'de kurulan kriz merkezindeki toplanmanın ardından, adliye lojmanlarında gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7,7 ile Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. Deprem haberiyle birlikte hızla olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 6 araç ve 54 personelle afet bölgesine ulaştı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal öncülüğünde Osmaniye'de oluşturulan kriz merkezine ulaşan Manisa ekibi, buradaki çalışmanın ardından Osmaniye Adliye Lojmanlarında gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Çalışmaları anbean takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'dan bilgi aldı. Yaşanan acı olayın yürekleri yaktığını belirten Başkan Ergün, "Bölgede devletimizin tüm kurumları canla başla çalışma yürütüyor. Temennimiz, can kaybının artmamasıdır. Bölgede çalışan tüm ekiplere kolaylık diliyor, bir kez daha yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi. - MANİSA