Manisa İl Jandarma Komutanlığı Tarım İşçisi Kadınlara KADES Uygulaması Yükletti
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Yunusemre ilçesindeki tarım işçisi kadınlara KADES uygulaması ve 'Kadına El Kal-ka-maz' projesi tanıtımı yaparak bilgilendirme yaptı ve KADES uygulamasını yükletti.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Yunusemre ilçesinin Üçpınar Mahallesindeki tarım işçisi kadınlara hem bilgilendirme yapıldı hem de KADES uygulaması yükletildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Yunusemre Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Üçpınar Jandartma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6284 Sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında KADES uygulaması ve 'Kadına El Kal-ka-maz' projesi tanıtımı yapılarak tarım işçisi kadınlara KADES uygulaması yükletildi. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - MANİSA