Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi Dağcıyı Kurtardı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, tatbikat kapsamında ipte mahsur kalan bir dağcıyı başarılı bir şekilde kurtardı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları tatbikat kapsamında senaryo gereği ip üzerinde mahsur kalan dağcıyı kurtarma anları gerçeğini aratmadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığının kurtarma tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği Yunusemre ilçesi Sarıkayalar mevkiinde bir dağcının ipte mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler hemen hazırlıklarını yaparak yola çıktı. Bölgeye ulaşan JAK Timi, kısa süre içerisinde ekipmanlarını hazırlayarak ipte mahsur kalan dağcıya ulaşıp güvenli şekilde indirme işlemi gerçekleştirdi. Başarıyla tamamlanan tatbikat anları dron ve kask kamerasından da saniye saniye kaydedildi. - MANİSA