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Manisa İHH Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Sınavını Başarıyla Geçti

Manisa İHH Arama Kurtarma Ekibi Akreditasyon Sınavını Başarıyla Geçti
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Manisa İHH Arama Kurtarma ekibi, 32 kişilik kadrosuyla kentsel arama ve kurtarma hafif arama ve kurtarma sınavını başarıyla tamamlayarak afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirdi. Ekip, 6 Şubat depremlerinin ardından oluştu ve çeşitli eğitimler alarak hizmet kalitesini artırdı.

Manisa İHH Arama Kurtarma ekibi 32 kişilik kadrosu ile kentsel arama ve kurtarma hafif arama ve kurtarma sınavını başarıyla tamamlayarak, her türlü ihtiyaç halinde devletinin ve milletinin emrinde hazır olduğunu kanıtlamış oldu.

Manisa AFAD Muradiye Eğitim Alanında gerçekleştirilen Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayan Manisa İHH Arama Kurtarma Ekibi 32 kişilik ekibiyle olabilecek afetlere karşı hazırlıklarını tamamladı ve yeterliliğini ispatladı.

Arama Kurtarma Ekip Lideri Agah Kılıç yaptığı açıklamada, "6 şubat depremlerinde arkadaşlarımız farklı illerde ferdi olarak depremlere katıldı. Bu depremlerden sonra Manisa olarak bizlerinde yapacağı bir şey olduğunu düşünerek arama kurtarma ekibimizi oluşturduk. Yaklaşık 22 aydır arkadaşlarımızla elimizden geldiğince bu alanda çalışmalarımızı yürüttük. Daha sonrasında ise ekibimizin afet operasyonlarındaki hizmet kalitesini ve bölgedeki operasyonel gücünü artırarak, gelecekteki çalışmalara önemli bir katkı sağlama maksadıyla akreditasyon sınavına başvuruda bulunduk. Bu süreçte arkadaşlarımızla birlikte çeşitli eğitimler aldık ve nihayetinde sınav başvurumuz kabul edildi ve bugün gerçekleşen sınavda da başarılı olarak şehrimizin kentsel arama ve kurtarma hafif arama ve kurtarma ekibi olduk. İlimiz için de gurur verici bu anı yaşatan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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